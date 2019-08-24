В Москве госпитализировали актера Олега Меньшикова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Художественный руководитель театра имени Ермоловой, актер Олег Меньшиков попал в реанимацию московской больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РЕН ТВ.
По данным телеканала, Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя. Его экстренно госпитализировали, врачи оказывают актеру необходимую помощь. Подробности произошедшего не сообщаются.
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. Он известен театральными ролями в спектаклях "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Игроки" по пьесе Николая Гоголя, а также как художественный постановщик "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова и других спектаклей.
Меньшиков также играл в фильмах "Покровские ворота" режиссера Михаила Козакова, "Сибирском цирюльнике", "Утомленных солнцем" Никиты Михалкова, в трилогии фильма "Гоголь" Егора Баранова. С 2012 года он руководит театром имени М. Н. Ермоловой.
Напомним, лидер группы "Аквариум" Гребенщиков попал в больницу.