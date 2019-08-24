У Москві госпіталізували актора Олега Меньшикова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Художній керівник театру імені Єрмолової, актор Олег Меньшиков потрапив в реанімацію московської лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на РЕН ТВ.
За даними телеканалу, Меньшикову стало зле після вживання алкоголю. Його екстрено госпіталізували, лікарі надають акторові необхідну допомогу. Подробиці події не повідомляються.
Олег Меньшиков народився 8 листопада 1960 року. Він відомий театральними ролями у виставах "Ідіот" за романом Федора Достоєвського, "Гравці" за п'єсою Миколи Гоголя, а також як художній постановник "Горе від розуму" за комедією Олександра Грибоєдова та інших вистав.
Меньшиков також грав у фільмах "Покровські ворота" режисера Михайла Козакова, "Сибірському цирульнику", "Стомлених сонцем" Микити Михалкова, в трилогії фільму "Гоголь" Єгора Баранова. З 2012 року він керує театром імені М. Н. Єрмолової.
Нагадаємо, лідер групи "Акваріум" Гребенщиков потрапив до лікарні.