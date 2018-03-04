Лідер групи "Акваріум" Гребенщиков потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня УНН. Офіційна сторінка Бориса Гребенщикова в соціальній мережі Facebook спростувала інформацію про госпіталізацію музиканта через проблеми з серцем, передає УНН.
"Всім, хто читає, поширює і коментує інформацію каналу "Санкт-Петербург" про "проблеми з серцем після недавньої операції" Бориса Гребенщикова, повідомляємо, що це брехня", - йдеться в повідомленні.
У матеріалі уточнюється, що Гребенщиков сильно застудився, "як і багато цієї зими".
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"Просимо не турбувати сім'ю і групу, а просто побажати Борису якнайшвидшого одужання", - додається в повідомленні.
Раніше ЗМІ в Росії повідомили, що засновник групи "Акваріум" госпіталізований через проблеми з серцем.
У свою чергу, інші видання відзначають, що музикант потрапив до лікарні із запаленням легенів.