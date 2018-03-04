Лидер группы "Аквариум" Гребенщиков попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта УНН. Официальная страница Бориса Гребенщикова в социальной сети Facebook опровергла информацию о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем, передает УНН.
"Всем, кто читает, распространяет и комментирует информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это ложь", — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что Гребенщиков сильно простудился, "как и многие этой зимой".
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"Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего выздоровления", — добавляется в сообщении.
Ранее СМИ в России сообщили, что основатель группы "Аквариум" госпитализирован из-за проблем с сердцем.
В свою очередь, другие издания отмечают, что музыкант попал в больницу с воспалением легких.