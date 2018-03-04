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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54857 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65401 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68420 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104788 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Лидер группы "Аквариум" Гребенщиков попал в больницу

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КИЕВ. 4 марта УНН. Официальная страница Бориса Гребенщикова в социальной сети Facebook опровергла информацию о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем, передает УНН.

"Всем, кто читает, распространяет и комментирует информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это ложь", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что Гребенщиков сильно простудился, "как и многие этой зимой".

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"Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего выздоровления", — добавляется в сообщении.

Ранее СМИ в России сообщили, что основатель группы "Аквариум" госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В свою очередь, другие издания отмечают, что музыкант попал в больницу с воспалением легких.

Украинские Национальные Новости

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