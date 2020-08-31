В Москве из-за обнаруженного COVID-19 не допустят к работе 5,5 тыс. работников образования
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В столице России более 180 тысяч сотрудников сферы образования сдали тесты на коронавирус, у 5500 человек он оказался положительным. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Москве, передает УНН.
“В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования к началу учебного года. Более 180 тыс. человек прошли ИФА-тестирования. У 5,5 тыс. сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тыс. человек, а это 13,3% всех сотрудников, были обнаружены антитела к коронавирусу”, — сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Отмечается, что учителя и сотрудники столичных учебных заведений, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний прошли бесплатное тестирование на коронавирус до начала учебного года.
Добавляется, что новый учебный год в очном формате начнется во всех 537 школах и 51 колледже столицы РФ.
Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в РФ уже приблизилось к 1 млн, когда в США почти 6 млн.