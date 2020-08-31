Коронавірус у світі: кількість хворих в РФ вже наблизилось до 1 млн, коли в США майже 6 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 845 054. У свою чергу, одужали 16 544 274 людини. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
Всього у світі 25 132 320 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 994 855), Бразилія (3 862 311), Індія (3 542 733), Росія (987 470), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (183 045), Бразилії (120 828), Індії (63 498), Мексиці (64 158), Великій Британії (41 586), Італії, Франції та Іспанії.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.