Коронавирус в мире: количество больных в РФ уже приблизилось к 1 млн, когда в США почти 6 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 845 054. В свою очередь, выздоровели 16 544 274 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
Всего в мире 25 132 320 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 994 855), Бразилия (3 862 311), Индия (3 542 733), Россия (987 470), Перу, ЮАР, а также Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (183 045), Бразилии (120 828), Индии (63 498), Мексике (64 158), Великобритании (41 586), Италии, Франции и Испании.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119 074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.