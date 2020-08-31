У Москві через виявлений COVID-19 не допустять до роботи 5,5 тис. працівників освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У столиці Росії понад 180 тисяч співробітників сфери освіти здали тести на коронавірус, у 5,5 тисяч людей він видався позитивним. Про це повідомляє оперативний штаб по боротьбі з COVID-19 у Москві, передає УНН.
“У Москві протестували на коронавірус 100% працівників сфери освіти до початку навчального року. Більше 180 тис. чоловік пройшли ІФА-тестування. У 5,5 тис. співробітників, тобто у 3%, тест дав позитивний результат, вони всі будуть знаходитися під наглядом лікаря і не будуть допущені до роботи в школах. У 24,1 тис. осіб, а це 13,3% всіх співробітників, були виявлені антитіла до коронавіруса”, — повідомила заступник мера Москви Анастасія Ракова.
Зазначається, що вчителі та співробітники столичних закладів освіти, в тому числі працівники харчоблоків, охоронних підприємств, клінінгових компаній пройшли безкоштовне тестування на коронавірус до початку навчального року.
Додається, що новий навчальний рік в очному форматі почнеться у всіх 537 школах і 51 коледжі столиці РФ.
Як повідомляв УНН, кількість інфікованих COVID-19 в РФ вже наблизилось до 1 млн, коли в США майже 6 млн.