В Минобразования рассказали, как оценивают учеников во время дистанционного обучения

"На дистанционном обучении Министерство образования рекомендует не контроль и проверку, как главные задачи, а оценку успеха, поддержку и анализ ошибок, мотивацию, обеспечение обратной связи. Это мы писали в своих рекомендациях, в письме", - сказала Сторчак.

По ее словам, каким образом будут оцениваться те задачи, которые использует учитель - он выбирает сам.

"Министерство образования не имеет полномочий контролировать учебные заведения. Образовательный процесс организует руководитель учебного заведения. Оно обеспечивает, чтобы происходил образовательный процесс. Чтобы все учителя организовали обучение по мере своих возможностей. Кто-то готов технологически к работе дистанционной, кто-то чуть меньше готов, но в любом случае должна быть налажена связь со всеми учениками. Если кто-то из учеников не имеет связи онлайн, с ним нельзя выйти на связь, то можно другим способом коммуникационным", - отметила Сторчак.

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Она добавила, что учитель предоставляет ученику материалы и задачи, а также обеспечивает обратную связь для того, чтобы провести оценку.

По ее словам, в настоящее время дистанционное обучение организовано во всех учебных заведениях. Если учителя не владеют на достаточном уровне необходимыми технологиями для того, чтобы работать в Zoom-е и в Skype или на интерактивных платформах, то они обмениваются заданиями через Viber, по электронной почте, или просто по телефону.

"И дети передают им выполненные задания. Но, в любом случае, у нас в законодательстве предусмотрена возможность для тех, кто не сможет пройти тестирование - в том числе, по тем причинам, что не было связи и не смогли получить и переслать задачи - к началу учебного года можно пройти оценивание в учебном заведении и этим обеспечить перевод в следующий класс", - добавила Сторчак.

Она отметила, что в Минобразования поступило много запросов итогового оценивания.

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"Итоговое (оценивание - ред.) проводится в конце года. Поэтому, соответственно, в апреле у нас появилось уже рекомендательное письмо о том, как, каким образом провести, и Минобразования рекомендовало не проводить оценивание таким образом, чтобы это составило дополнительную нагрузку, дополнительное напряжение среди учеников и родителей. Даже если кому-то не удалось организовать такое дистанционное обучение и нет оценок за период карантина, то можно выставить вторую курсовую оценку по тем оценкам, которые были еще до карантина. И тогда годовое оценивание выставляется по первому и второму семестру", - сказала Сторчак.

Она также отметила, что если какой-то ребенок не получит годовую оценку по какому-то предмету, то это не является проблемой.

"К началу учебного года он сможет пройти такое годовое оценивание. Или по всем предметам, или по одному, двум предметам, там, где были проблемы. И будет переведен в следующий класс", - добавила Сторчак.

Напомним, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно из-за карантина, который ввели из-за пандемии COVID-19 и который продлится до 22 мая.

Календарь обучения будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия, до 1 июля должен быть завершен учебный год.