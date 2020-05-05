У комітеті ВР з питань освіти розповіли, як і коли відбуватиметься ЗНО в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Під час зовнішнього незалежного оцінювання у аудиторії перебуватиме не більше 15 учасників, відбуватиметься температурний контроль. ЗНО відбудеться між 25 червня та 17 липня. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку партії “Слуга народу”.
“На сьогодні МОН і МОЗ спільно розробляють протокол безпеки для проведення ЗНО. Там йдеться про присутність не більше 15 учасників та двох інструкторів в аудиторії, маски, рукавички, дезінфектори, дотримання соціальної дистанції, температурний контроль. Такий самий протокол може діяти і на 1 вересня”, — написав Бабак.
Також він наголосив, що ЗНО скасовувати не будуть, коли воно відбудеться залежить від закінчення карантину.
“В нас є два сценарії: якщо карантин завершиться до початку червня, ЗНО відбудеться між 25 червня та 17 липня. Якщо ж карантин триватиме до початку серпня, то з 17 серпня до 4 вересня”, — додав Бабак.
Нагадаємо, в Україні з 6 по 18 травня можна змінити місце складання ЗНО, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши своє місце перебування.