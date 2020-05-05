В комитете ВР по вопросам образования рассказали, как и когда будет происходить ВНО в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во время внешнего независимого оценивания в аудитории будет находиться не более 15 участников, будет происходить температурный контроль. ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН со ссылкой на официальную страницу партии “Слуга народа”.
“На сегодня МОН и МЗ совместно разрабатывают протокол безопасности для проведения ВНО. Там говорится о присутствии не более 15 участников и двух инструкторов в аудитории, маски, перчатки, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции, температурный контроль. Такой же протокол может действовать и на 1 сентября”, — написал Бабак.
Также он отметил, что ВНО отменять не будут, когда оно состоится зависит от окончания карантина.
“У нас есть два сценария: если карантин завершится до начала июня, ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Если же карантин продлится до начала августа, то с 17 августа по 4 сентября”, — добавил Бабак.
Напомним, в Украине с 6 по 18 мая можно изменить место составления ВНО, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав свое местонахождение.