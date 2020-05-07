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У МОН розповіли, як оцінюють учнів під час дистанційного навчання

Київ • УНН

 • 95985 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Оцінювання учнів під час дистанційного навчання має на меті не контроль і перевірку, а відзначення успіху та аналіз помилок. Підсумкове оцінювання в кінці року буде здійснюватись таким чином, щоб не навантажувати школярів і їх батьків. Про це в коментарі кореспонденту УНН сказала державний експерт директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки Ніна Сторчак.

У МОН розповіли, як оцінюють учнів під час дистанційного навчання

“На дистанційному навчанні Міністерство освіти рекомендує не контроль і перевірку, як головні завдання, а відзначення успіху, підтримку й аналіз помилок, мотивацію, забезпечення зворотного зв’язку. Це ми писали в своїх рекомендаціях, в листі”, - сказала Сторчак.

За її словами, яким чином будуть оцінюватись ті завдання, які використовує вчитель - він обирає сам.

“Міністерство освіти не має повноважень контролювати заклади освіти. Освітній процес організовує керівник закладу освіти. Він забезпечує, щоб відбувався освітній процес. Щоб всі вчителі організували навчання у міру своїх можливостей. Хтось готовий технологічно до роботи дистанційної, хтось трохи менше готовий, але в будь-якому випадку має бути налагоджений зв’язок з усіма учнями. Якщо хтось з учнів немає зв’язку онлайн, з ним не можна вийти на зв’язок, то можна в інший спосіб комунікаційний”, - зазначила Сторчак.

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Вона додала, що вчитель надає учню матеріали і завдання, а також забезпечує зворотний зв’язок для того, щоб провести оцінювання.

За її словами, наразі дистанційне навчання організоване в усіх закладах освіти. Якщо вчителі не володіють на достатньому рівні необхідними технологіями для того, щоб працювати в Zoom-і і в Skype-і чи на інтерактивних платформах, то вони обмінюються завданнями через Viber, через електронну пошту, чи просто за допомогою телефону.

“І діти передають їм виконані завдання. Але, в будь-якому випадку, у нас в законодавстві передбачена можливість для тих, хто не зможе пройти оцінювання - в тому числі, з тих причин, що не було зв’язку і не змогли отримати та переслати завдання - до початку навчального року можна буде пройти оцінювання в закладі освіти і цим забезпечити переведення до наступного класу”, - додала Сторчак.

Вона зазначила, що до МОН надійшло багато запитів щодо підсумкового оцінювання.

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“Підсумкове (оцінювання - ред.) проводиться в кінці року. Тому, відповідно, у квітні у нас з’явився вже рекомендаційний лист щодо того, як, у який спосіб провести, і МОН рекомендувало не здійснювати оцінювання у такий спосіб, щоб це склало додаткове навантаження, додаткове напруження серед учнів і батьків. Навіть якщо комусь не вдалось організувати таке дистанційне навчання і немає оцінок за період карантину, то можна виставити другу семестрову оцінку за тими оцінками, які були ще до карантину. І тоді річне оцінювання виставляється по першому і другому семестру”, - сказала Сторчак.

Вона також зазначила, що якщо якась дитина не тримає річне оцінювання з якогось предмету, то це не є проблемою.

“До початку навчального року вона зможе скласти таке річне оцінювання. Чи по всіх предметах, чи по одному, двох предметах, там, де були проблеми. І буде переведена до наступного класу”, - додала Сторчак.

Нагадаємо, навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно через карантин, який ввели через пандемію COVID-19 і який триватиме до 22 травня.

Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття, до 1 липня має бути завершений навчальний рік.

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