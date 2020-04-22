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Освітяни розповіли, як вираховуватиметься семестрова оцінка у школах

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Семестрова оцінка у школах вираховуватиметься з урахуванням успішності учнів до запровадження карантину та за результатами тематичного оцінювання під час проведення дистанційного навчання. Про це під час відеозвернення завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.

“Підсумкова оцінка за семестр має бути виставлена з урахуванням результатів поточного оцінювання до 12 березня та тематичного оцінювання, яке проводитиметься під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Для учнів 1-3 пілотних класів Нової української школи використовується формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учня, за поступом учня у різних випадках діяльності та виходячи з відстеження динаміки успішності виконаних завдань”, — зазначила Мандзій.

Окрім того, вона додала, що учні 4 та 9 класів у 2019-2020 навчальному році звільнені від державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, четвертий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019/2020 навчального року, не проводитиметься через загальнонаціональний карантин. 

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