Освітяни розповіли, як вираховуватиметься семестрова оцінка у школах

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Семестрова оцінка у школах вираховуватиметься з урахуванням успішності учнів до запровадження карантину та за результатами тематичного оцінювання під час проведення дистанційного навчання. Про це під час відеозвернення завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.