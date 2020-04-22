Педагоги рассказали, как будет высчитываться семестровая оценка в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Семестровая оценка в школах будет высчитываться с учетом успеваемости учащихся до введения карантина и по результатам тематического оценивания во время проведения дистанционного обучения. Об этом во время видеообращения заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.
"Итоговая оценка за семестр должна быть выставлена с учетом результатов текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, которое будет проводиться во время обучения с использованием технологий дистанционного обучения. Для учащихся 1-3 пилотных классов Новой украинской школы используется формирующий и итоговое оценивание. Формирующее оценивание осуществляется путем наблюдения за поведением ученика, за прогрессом ученика в разных случаях деятельности и исходя из отслеживания динамики успеваемости выполненных задач", - отметила Мандзий.
Кроме того, она добавила, что ученики 4 и 9 классов в 2019-2020 учебном году освобождены от государственной итоговой аттестации.
Напомним, четвертый этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, что должен был состояться в течение 2019/2020 учебного года, не будет проводиться из-за общенационального карантина.