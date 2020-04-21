Міносвіти скасувало четвертий етап Всеукраїнських олімпіад
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Четвертий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019/2020 навчального року, не проводитиметься через загальнонаціональний карантин. Відповідний наказ оприлюднено сьогодні на сайті МОН, передає УНН.
“Наша мета — зберегти життя та здоров’я наших учнів. Тому цьогоріч через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрозу розповсюдження COVID-19 довелося змінити фактично всі освітні процеси, в тому числі й проведення олімпіад”, — зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
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Так, через епідемію коронавірусної інфекції зміни у проведенні олімпіад планувались із самого початку карантину. Тож 12 березня 2020 року було прийнято рішення, що відбудуться олімпіади з 9 предметів, а пройти вони мали у нові дати.
Через карантин також перенесено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН — він має відбутись у листопаді 2020 року.
Нагадаємо, що у МОН закликали не проводити останні дзвоники та шкільні випускні.