Минобразования отменило четвертый этап Всеукраинских олимпиад
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Четвертый этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, что должен был состояться в течение 2019/2020 учебного года, будет проводиться из-за общенационального карантина. Соответствующий приказ опубликован сегодня на сайте МОН, передает УНН.
“Наша цель — сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозу распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад”, — отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.
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Так, из-за эпидемии коронавирусной инфекции изменения в проведении олимпиад планировались с самого начала карантина. Поэтому 12 марта 2020 года было принято решение, что состоятся олимпиады по 9 предметам, а пройти они должны были в новые даты.
Из-за карантина также перенесен финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН — он должен пройти в ноябре 2020 года.
Напомним, что в МОН призвали не проводить последние звонки и школьные выпускные.