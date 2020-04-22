В МОН пока не могут назвать точные даты проведения ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом во время видеообращение заявила в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.
"Внешнее независимое оценивание состоится в Украине в 2020 году, сроки могут быть разными. Оно может быть проведено в июне, может быть проведено в августе, но сроки проведения зависят от эпидемиологической ситуации... Но мы гарантируем безопасность при проведении внешнего независимого оценивания", - отметила она.
Напомним, Министерство образования и науки дало советы одиннадцатиклассникам о том, как подготовиться к ВНО и выбрать университет.