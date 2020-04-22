У МОН поки не можуть назвати точні дати проведення ЗНО

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежатимуть від епідеміологічної ситуації у країні. Про це під час відеозвернення завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.

"Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році, терміни можуть бути різними. Воно може бути проведене у червні, може бути проведене у серпні, але терміни проведення залежать від епідеміологічної ситуації… Але ми гарантуємо безпечність при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначила вона.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки дало поради одинадцятикласникам щодо того, як підготуватись до ЗНО і обрати університет.

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