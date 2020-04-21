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У МОН дали поради одинадцятикласникам щодо підготовки до ЗНО та вибору університету

У МОН дали поради одинадцятикласникам щодо підготовки до ЗНО та вибору університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки дало поради одинадцятикласникам щодо того, як підготуватись до ЗНО і обрати університет. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний у відеозверненні, передає УНН.

“По-перше, продовжуйте готуватись до ЗНО. Хтось самостійно, хтось на онлайн курсах. Також на You-Tube каналах МОН, телеканалах Рада та Київ щодня відбуваються уроки з підготовки до ЗНО. По-друге - оберіть якісну програму та університет. Вища освіта - це інвестиція вашого часу та ресурсів у майбутнє, в якому у вас є достаток та омріяна справа. Обирайте університет, в якому сильні викладачі, сильні студенти та сприятливе середовище”, - сказав Єгор Стадний.

За його словами, абітурієнтам потрібно одразу відкинути ті заклади, у яких дають та беруть хабарі.

“Сильні викладачі, це ті, до яких студенти самі хочуть іти на пари. Ті, які займаються дослідженнями, ті, до яких приходять роботодавці, коли їм потрібні нові працівники. Шукайте університет зі сприятливим середовищем. Там ви зможете реалізувати студентські проекти, у вас буде справжня практика, ви зможете самостійно обирати дисципліни. Правду про університет вам розкажуть його студенти та випускники. Знайдіть їх у соціальних мережах та розпитайте про викладачів і умови навчання”, - додав Єгор Стадний.

Нагадаємо, МОН запустило інформаційний ресурс для управління освітнім процесом під час карантину.

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