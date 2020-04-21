У МОН дали поради одинадцятикласникам щодо підготовки до ЗНО та вибору університету

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки дало поради одинадцятикласникам щодо того, як підготуватись до ЗНО і обрати університет. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний у відеозверненні, передає УНН.