В МОН дали советы одиннадцатиклассникам относительно подготовки к ВНО и выбора университета

"Во-первых, продолжайте готовиться к ВНО. Кто-то самостоятельно, кто-то на онлайн курсах. Также на You-Tube каналах МОН, телеканалах Рада и Киев ежедневно проходят уроки по подготовке к ВНО. Во-вторых - выберите качественную программу и университет. Высшее образование - это инвестиция вашего времени и ресурсов в будущее, в котором у вас есть изобилие и желанное дело. Выбирайте университет, в котором сильные преподаватели, сильные студенты и благоприятная среда", - сказал Егор Стадный.

По его словам, абитуриентам нужно сразу отбросить те заведения, в которых дают и берут взятки.

"Сильные преподаватели, это те, к которым студенты сами хотят идти на пары. Те, которые занимаются исследованиями, те, к которым приходят работодатели, когда им нужны новые работники. Ищите университет с благоприятной средой. Там вы сможете реализовать студенческие проекты, у вас будет настоящая практика, вы сможете самостоятельно выбирать дисциплины. Правду об университете вам расскажут его студенты и выпускники. Найдите их в социальных сетях и расспросите о преподавателях и условия обучения", - добавил Егор Стадный.

Напомним, МОН запустило информационный ресурс для управления образовательным процессом во время карантина.