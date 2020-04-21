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В МОН дали советы одиннадцатиклассникам относительно подготовки к ВНО и выбора университета

В МОН дали советы одиннадцатиклассникам относительно подготовки к ВНО и выбора университета

Киев  •  УНН

 • 26224 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство образования и науки дало советы одиннадцатиклассникам о том, как подготовиться к ВНО и выбрать университет. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в видеообращении, передает УНН.

"Во-первых, продолжайте готовиться к ВНО. Кто-то самостоятельно, кто-то на онлайн курсах. Также на You-Tube каналах МОН, телеканалах Рада и Киев ежедневно проходят уроки по подготовке к ВНО. Во-вторых - выберите качественную программу и университет. Высшее образование - это инвестиция вашего времени и ресурсов в будущее, в котором у вас есть изобилие и желанное дело. Выбирайте университет, в котором сильные преподаватели, сильные студенты и благоприятная среда", - сказал Егор Стадный.

По его словам, абитуриентам нужно сразу отбросить те заведения, в которых дают и берут взятки.

"Сильные преподаватели, это те, к которым студенты сами хотят идти на пары. Те, которые занимаются исследованиями, те, к которым приходят работодатели, когда им нужны новые работники. Ищите университет с благоприятной средой. Там вы сможете реализовать студенческие проекты, у вас будет настоящая практика, вы сможете самостоятельно выбирать дисциплины. Правду об университете вам расскажут его студенты и выпускники. Найдите их в социальных сетях и расспросите о преподавателях и условия обучения", - добавил Егор Стадный.

Напомним, МОН запустило информационный ресурс для управления образовательным процессом во время карантина.

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