В Молдове из-за ливней объявили "желтый" уровень метеоопасности

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17498 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37148 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109604 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136553 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144248 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Молдове из-за ливней объявили "желтый" уровень метеоопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В Молдове из-за грозовые дождей объявили "желтый" уровень метеоопасности, сообщает УНН со ссылкой на point.md

В связи с грозовыми дождями, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности. Данное предупреждение вступает в силу с 12:00 и продлится до 23:00.

По прогнозу ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/кв.м) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

"Сегодня в Кишиневе температура составит +29о", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие часы в Киеве ожидается гроза.

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