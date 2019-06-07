В Молдове из-за ливней объявили "желтый" уровень метеоопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Молдове из-за грозовые дождей объявили "желтый" уровень метеоопасности, сообщает УНН со ссылкой на point.md
В связи с грозовыми дождями, Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности. Данное предупреждение вступает в силу с 12:00 и продлится до 23:00.
По прогнозу ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/кв.м) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.
"Сегодня в Кишиневе температура составит +29о", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие часы в Киеве ожидается гроза.