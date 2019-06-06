У найближчі години у Києві очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У найближчі дві години з утриманням до кінця доби у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Про це повідомили у КМДА з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, передає УНН.
Так, за прогнозом, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 6 червня гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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Як повідомляв УНН, в наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Цими вихідних, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози.