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У найближчі години у Києві очікується гроза

У найближчі години у Києві очікується гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У найближчі дві години з утриманням до кінця доби у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Про це повідомили у КМДА з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, передає УНН.

Так, за прогнозом, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 6 червня гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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Як повідомляв УНН, в наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Цими вихідних, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози. 

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