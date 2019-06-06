В ближайшие часы в Киеве ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В ближайшие два часа и до конца суток в Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, передает УНН.
Так, по прогнозу, в ближайшие два часа и до конца дня 6 июня грозовые, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
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Как сообщал УНН, в последующие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.
На этих выходных, 8-9 июня, в Украине продолжит идти дождь, возможны грозы.