У Молдові через зливи оголосили "жовтий" рівень метеонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Молдові через грозові дощі оголосили "жовтий" рівень метеонебезпеки, повідомляє УНН з посиланням на point.md
У зв'язку з грозовими дощами, Державна гідрометеорологічна служба оголосила "жовтий" рівень метеонебезпеки. Дане попередження вступає в силу з 12:00 і триватиме до 23:00.
За прогнозом очікуються грози, місцями сильні зливи (15-45 л/кв.м) з градом і посиленням шквалистого вітру до 15-20 м/с.
"Сьогодні в Кишиневі температура становитиме +29о", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у найближчі години у Києві очікується гроза.