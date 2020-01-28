В Минюсте рассказали, сколько в прошлом году было производств из-за бунтов в тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За прошлый год было открыто 4 уголовных производства относительно действий, дезорганизующих работу украинских учреждений исполнения наказаний, и одно - в отношении массовых беспорядков. Об этом сообщили УНН в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции в ответ на запрос.
"В 2019 году открыто 4 уголовных производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний). По 1 производству в учреждениях Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Черниговской областей", - говорится в ответе.
Также открыто одно уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 294 УК Украины - массовые беспорядки в учреждении Ровенской области.
"С начала 2020 года уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных указанными статьями Уголовного кодекса, не открывалась", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено почти 20 побегов.
Напомним, прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника Кропивницкого следственного изолятора.
Также напомним, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в Одессе.