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Торік в Україні з місць позбавлення волі було скоєно майже 20 втеч

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Протягом минулого року з місць позбавлення волі в Україні було скоєно майже 20 втеч. Про це УНН повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит.

Торік в Україні з місць позбавлення волі було скоєно майже 20 втеч

“...протягом 2019 року з місць позбавлення волі, а саме з дільниць соціальної реабілітації виправних колоній скоєно 18 втеч, з виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання скоєно 1 втечу”, — йдеться у відповіді.

Також, повідомляється, що з установ Вінницької області було скоєно 6 втеч, по 2 випадки з установ Запорізької та Миколаївської областей, по 1 випадку з установ Житомирської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Сумської, Херсонської та Черкаської областей.

Окрім того, всі особи, які скоїли втечі були затримані.

“Втеч з-під варти, з території зон, що охороняються, установ виконання покарань та слідчих ізоляторі ДКВС України протягом 2019 та поточного років не допущено”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали одного із засуджених, який втік з виправної колонії.

Як повідомлялося, у колонії на Херсонщині один в’язень підпалив іншого.

Українські Національні Новини

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