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В прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено почти 20 побегов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. В течение прошлого года из мест лишения свободы в Украине было совершено почти 20 побегов. Об этом УНН сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос.

В прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено почти 20 побегов

"... в течение 2019 из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний совершено 18 побегов, из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершено 1 побег", - говорится в ответе.

Также сообщается, что из учреждений Винницкой области было совершено 6 побегов, по 2 случая из учреждений Запорожской и Николаевской областей, по 1 случаю из учреждений Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областей.

Кроме того, все лицо, совершившее побега были задержаны.

"Побег из-под стражи, с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторе ГУИС Украины в течение 2019 и текущего годов не допущено", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Житомирской области задержали одного из осужденных, который бежал из исправительной колонии.

Как сообщалось, в колонии в Херсонской области один узник поджег другого.

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