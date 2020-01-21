В прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено почти 20 побегов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В течение прошлого года из мест лишения свободы в Украине было совершено почти 20 побегов. Об этом УНН сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос.
"... в течение 2019 из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний совершено 18 побегов, из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершено 1 побег", - говорится в ответе.
Также сообщается, что из учреждений Винницкой области было совершено 6 побегов, по 2 случая из учреждений Запорожской и Николаевской областей, по 1 случаю из учреждений Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областей.
Кроме того, все лицо, совершившее побега были задержаны.
"Побег из-под стражи, с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторе ГУИС Украины в течение 2019 и текущего годов не допущено", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Житомирской области задержали одного из осужденных, который бежал из исправительной колонии.
Как сообщалось, в колонии в Херсонской области один узник поджег другого.