На Житомирщині затримали одного із засуджених, який втік з виправної колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Житомирській області затримали одного засудженого, який втік із виправної колонії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
"У вівторок, 10 грудня… затримано одного засудженого, який був оголошений у розшук у зв’язку із втечею із виправної колонії. Втікача затримано у селі Знам'янка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої", - йдеться у повідомленні.
Наразі, під керівництвом прокуратури Житомирської області проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії по встановленню та затриманню ще одного засудженого.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині з колонії втекли двоє засуджених.