В Житомирской области задержали одного из осужденных, который сбежал из исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Житомирской области задержали одного осужденного, сбежавшего из исправительной колонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"Во вторник, 10 декабря... задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии. Беглеца задержали в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой", - говорится в сообщении.
Сейчас под руководством прокуратуры Житомирской области проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.
Напомним, ранее в Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных.