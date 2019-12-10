В Житомирской области задержали одного из осужденных, который сбежал из исправительной колонии

"Во вторник, 10 декабря... задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии. Беглеца задержали в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой", - говорится в сообщении.

Сейчас под руководством прокуратуры Житомирской области проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

Напомним, ранее в Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных.