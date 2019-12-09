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На Житомирщині з колонії втекли двоє засуджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Житомирщині поліція розшукує втікачів з виправної установи. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження засуджених, які у ніч з 8 на 9 грудня залишили місце відбування покарання у Райківській виправній колонії.

Місце відбування покарання самовільно залишив Мойсеєнко Микола Миколайович, 07.08.1980 року народження, уродженець села Маркушів Бердичівського району, проживаючий у селі Великій Фосні Овруцького району. Чоловік був засуджений за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Його прикмети: зріст 160 см, волосся темно-русяве із сивиною, очі сірі.
Був одягнений у сіру куртку.

Також серед розшукуваних – Мазуренко Геннадій Павлович, 20.03.1985 року народження, уродженець села Заболоті Радомишльського району. У 2017 році був засуджений за злочин, передбачений ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці затримали чоловіка, який втік з-під варти.

Українські Національні Новини

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