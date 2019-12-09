В Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Житомирской области полиция разыскивает беглецов из исправительного учреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии.
Место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай Николаевич, 07.08.1980 года рождения, уроженец села Маркуша Бердичевского района, проживающий в селе Большая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые.
Был одет в серую куртку.
Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 года рождения, уроженец села Заболото Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Луганской области правоохранители задержали мужчину, который сбежал из-под стражи.