У Мін'юсті розповіли, скільки торік було проваджень через бунти у в'язницях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За минулий рік було відкрито 4 кримінальні провадження стосовно дій, що дезорганізують роботу українських установ виконання покарань, та одне - стосовно масових заворушень. Про це УНН повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції у відповідь на запит.
"У 2019 році відкрито 4 кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 392 Кримінального кодексу України (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань). По 1 провадженню в установах Дніпропетровської, Одеської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться у відповіді.
Також відкрито одне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 294 ККУ – масові заворушення в установі Рівненської області.
"З початку 2020 року кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених вказаними статтями Кримінального кодексу, не відкривалися", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, торік в Україні з місць позбавлення волі було скоєно майже 20 втеч.
Нагадаємо, прокуратура Кіровоградської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора.
Також нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників державної установи “Південна виправна колонія № 51” в Одесі.