В Минюсте сравнили старую комиссию по противодействию рейдерству с новообразованной

"Раньше это называлось комиссией по рассмотрению жалоб, это происходило на высшем этаже: темный коридор, толпа людей стояла, не было места, чтобы присесть, приходили в конкретный день, не было назначено времени. Комиссия была символом коррупции всего государства. Любой юрист вам скажет, какие ставки взяток принимались для получения положительного решения, и как отфутболювались все документы, которые не сопровождались взятками. Это был ужас. Очевидно, что не могло быть и речи, что есть какое-то противодействие рейдерству", - отметил Малюська.

Он акцентировал внимание на том, что новая комиссия не только рассматривает все жалобы, но и консультирует.

"Мы сконцентрировались на этой комиссии, она превращается в новый институт - центр противодействия рейдерству, который работает эффективно, прозрачно, честно, и за этой работой может наблюдать каждый. Мы принципиально изменили подход к рассмотрению жалоб: сейчас большинство жалоб рассматриваются по существу, а не возвращают. Большинство жалоб возвращалось из-за того, что неправильно были засвидетельствованы копии. У людей забирали помещения, предприятия, жилье. Сейчас мы не только рассматриваем жалобы, но и консультируем. Любое лицо, пострадавшее в результате незаконного действия реестратора, здесь сможет получить консультацию о том, как заполняется жалоба, или пристально она ее заполнила, куда и как обращаться", - добавил Министр.

Малюська сообщил, что жалобы можно подавать онлайн.

"Также теперь можно подавать жалобы онлайн не вставая со стола", - подчеркнул он.

Кроме того Министр юстиции анонсировал, что скоро будет внесено соответствующее постановление по улучшению работы новой комиссии.

"Есть то, что мы хотели бы улучшить, уже на следующее правительство мы внесем соответствующее постановление Кабмина, которым урегулируем последние элементы, которые позволят рассматривать жалобы в течение 24 часов", - подытожил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Соответствующее решение поддержали 362 народных депутата Украины.