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Нардепи ухвалили законопроект щодо протидії рейдерству

Нардепи ухвалили законопроект щодо протидії рейдерству

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №0858 щодо протидії рейдерству. Відповідне рішення підтримали 362 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Проект закону №0858 про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству передбачає захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

За словами авторів законопроекту, він має на меті запровадження на законодавчому рівні дієвих запобіжників, які б унеможливили:

  • неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, у тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які ними використовуються;
  • захоплення майна сільськогосподарських підприємств;
  • поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав;
  • протиправне зупинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничій діяльності.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до профільного комітету з питань аграрної та земельної політики надійшло 87 поправок, 83 з яких було враховано, а 4 – відхилено.

Додамо, 10 липня 2018 року законопроект був ухвалений у першому читанні попереднім (XIII) скликанням ВРУ, після чого його розгляд був перенесений і 20 січня 2018 року проект закону було передано на повторне друге читання.

Нагадаємо, у липні Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про заходи щодо протидії рейдерству”.

Після чого Президент доручив до 1 жовтня внести до ВРУ законопроект про протидію рейдерству.

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