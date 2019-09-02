Президент доручив підготувати законопроект про протидію рейдерству
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 жовтня до Верховної Ради має бути внесений законопроект щодо посилення гарантій захисту державної власності, а також протидію рейдерству. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про посилення гарантій захисту державної власності, захисту прав засновників юридичних осіб та протидію рейдерству", - зазначив Зеленський.
За його словами, в законопроекті обов’язково мають бути передбачені автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням, зупинкою реєстраційних дій, запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій; обов’язковість нотаріального оформлення договорів щодо відчуження будь-якої частки власності; вдосконалення роботи, перегляд структури та посилення захисту відомостей реєстрів нерухомості та бізнесу.
При цьому він додав, що ці заходи слід зробити до 1 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.