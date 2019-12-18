У Мін'юсті порівняли стару комісію із протидії рейдерству з новоутвореною

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що раніше комісія, яка займалася протидією рейдерству була корумпованою, нова – прозора та ефективна. Про це він заявив під час відкриття Офісу протидії рейдерству, передає кореспондент УНН.