У Мін'юсті порівняли стару комісію із протидії рейдерству з новоутвореною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що раніше комісія, яка займалася протидією рейдерству була корумпованою, нова – прозора та ефективна. Про це він заявив під час відкриття Офісу протидії рейдерству, передає кореспондент УНН.
"Раніше це називалося комісією з розгляду скарг, це відбувалося десь на вищому поверху: темний коридор, натовп людей стояв, не було місця, щоб присісти, приходили у конкретний день, не було призначено часу. Комісія була символом корупції всієї держави. Будь-який юрист вам скаже, які ставки хабарів приймалися для отримання позитивного рішення, і як відфутболювалися всі документи, які не супроводжувалися хабарами. Це був жах. Очевидно, що не могло бути мови, що є якась протидія рейдерству", - зазначив Малюська.
Він акцентував увагу на тому, що нова комісія не тільки розглядає всі скарги, а й консультує.
"Ми сконцентрувалися на цій комісії, вона перетворюється у нову інституцію – центр протидії рейдерству, яка працює ефективно, прозоро, чесно, і за цією роботою може спостерігати кожен. Ми принципово змінили підхід до розгляду скарг: зараз більшість скарг розглядаються по суті, а не відмовляються. Більшість скарг поверталося через те, що неналежним чином були засвідчені копії. У людей забирали приміщення, підприємства, житло. Зараз ми не тільки розглядаємо скарги, а й консультуємо. Будь-яка особа, яка постраждала внаслідок незаконної дії реєстраторів, тут зможе отримати консультацію щодо того, як заповнюється скарга, чи пильно вона її заповнила, куди та як звертатися", - додав Міністр.
Малюська повідомив, що скарги також можна подавати онлайн.
"Також тепер можна подавати скарги онлайн не встаючи зі столу", - підкреслив він.
Окрім того Міністр юстиції анонсував, що скоро буде внесена відповідна постанова щодо покращення роботи нової комісії.
"Є те, що ми хотіли би покращити, вже на наступний уряд ми внесемо відповідну постанову Кабміну, якою врегулюємо останні елементи, які дозволять розглядати скарги протягом 24 годин", - підсумував він.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №0858 щодо протидії рейдерству. Відповідне рішення підтримали 362 народних депутати України.