В Минветеранив хотят упростить для детей правила пересечения линии разграничения

Министр отметила, что сейчас в центре внимания вопрос по Постановлению 815. Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины.

Простым языком, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, которые не достигли 14-ти лет обязаны иметь загранпаспорт, добавила она.

"Сразу же скажу - я понимаю масштаб проблемы. Это грозит существенными осложнениями для семей - время, деньги, возможности. Оформление одного документа продолжается до 30 дней, стоит около 700 гривен. Впереди осенние каникулы. Уровень коллапса государственных сервисных центров в прифронтовой зоне можно будет только представить.

В связи с этим, я буду инициировать отсрочки введения в действие этой нормы, с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.

Минстр также добавила, что сегодня встречалась с главой Миграционной млужбы Максимом Соколюком, в Верховной Раде во время презентации Программы деятельности правительства, обсудили этот вопрос с Арсеном Аваковым.

"Мы нашли понимание. Направляем официальное письмо на министра внутренних дел с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы", - добавила она.

Напомним, в октябре будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.