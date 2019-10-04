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У Мінветеранів хочуть спростити для дітей правила перетину лінії розмежування

Київ • УНН

 • 11312 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Міністерстві у справах ветеранів хочуть спростити механізм оформлення документів для дітей з тимчасово окупованих територій. Про це міністр у справах ветеранів Оксана Коляда повідомила на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

У Мінветеранів хочуть спростити для дітей правила перетину лінії розмежування

Міністр відзначила, що зараз в центрі уваги нашої команди питання по Постанові 815. Мова іде про перетин лінії розмежування фізичними особами. У нас склалась колізія, коли зрозуміла мотивація захисту прав дитини обернулась суттєвими ускладненнями для громадян України.

Простою мовою, з 29 жовтня батьки можуть перетинати пункт пропуску з дітьми при наявності ID картки, а діти , які не досягнули 14-ти років мають мати закордонний паспорт, додала вона.

"Одразу ж скажу – я розумію масштаб проблеми. Це загрожує суттєвими ускладненнями для родин – час, гроші, можливості. Оформлення одного документу триває до 30 днів, і коштує майже 700 гривень. Попереду осінні канікули. Рівень колапсу державних сервісних центрів у прифронтовій зоні можна буде тільки уявити.

У зв’язку з цим, я ініціюватиму відтермінування введення в дію цієї норми, з одночасним спрощенням механізму оформлення документів для дітей з тимчасово окупованих територій", - написала Коляда.

Мінстр також додала, що сьогодні зустрічалась з головою Міграційної млужби Максимом Соколюком, в Верховній Раді під час презентації Програми діяльності уряду, обговорили це питання з Арсеном Аваковим.

"Ми знайшли порозуміння. Направляємо офіційний лист на міністра внутрішніх справ з ініціативою відтермінувати вступ в силу цієї норми", - додала вона.

Нагадаємо, у жовтні буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі.

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