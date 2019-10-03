У жовтні буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 13345 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 30634 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 44922 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 97147 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 71169 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61991 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 285318 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174180 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141818 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142124 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.3м/с
39%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 58985 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78314 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 73753 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 26654 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 42112 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 97148 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 285320 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 224982 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 339617 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 355626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 6096 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 10323 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 9642 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 14185 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78546 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У жовтні буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Київ • УНН

 • 17917 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня УНН. Починаючи з 29 жовтня 2019 року змінюється порядок перетину лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

У жовтні буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

"29 жовтня 2019 року відповідно постанови Кабміну набирає чинності порядок перетинання лінії розмежування на ТОТ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Відтак у загальному порядку громадянам України для перетинання лінії розмежування на ТОТ України необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Щодо співвітчизників, які не досягли 16-річного віку, то їм під час перетину лінії розмежування необхідно мати із собою паспорт громадянина України, або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України чи проїзний документ дитини. Водночас зазначимо, що міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть цим документом без остраху користуватися до закінчення терміну його дії.

Разом з тим варто зазначити, що виїхати з ТОТУ можуть і громадяни України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, але їм необхідно пред’явити свідоцтво про народження, або будь-який інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Також можуть виїхати з ТОТУ і громадяни України, які народилися на ТОТ, а тому не отримали свідоцтво про народження українського зразку. Виїжджати з ТОТУ вони повинні із супроводжуючою особою та за її паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт їхнього народження.

Крім того, пропуск наших співвітчизників, які виїхали з ТОТУ для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, буде здійснюватися за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

До того ж нашим співвітчизникам варто врахувати, що пропуск на ТОТУ громадян України, які не досягли 16-річного віку здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 року № 57.

Нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того з батьків, з яким здійснила виїзд.

З метою забезпечення права громадян України на освіту надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій українською владою території, без супроводу батьків (усиновлювачів) (одного з батьків), опікунів, піклувальників, інших законних представників, які проживають на ТОТ, – за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольній території України.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

Нагадаємо, Збройні Сили України технічно готові до процесу розведення військ у Петрівському і Золотому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.31
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28