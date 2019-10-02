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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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ЗСУ готові до процесу розведення військ у Петрівському і Золотому

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збройні Сили України технічно готові до процесу розведення військ у Петрівському і Золотому. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає УНН.

ЗСУ готові до процесу розведення військ у Петрівському і Золотому

У Міноборони зазначили, що згадані ділянки (Петрівське і Золоте - ред.) мають протяжність близько 3 км (з 410 км загальної лінії розмежування).

"Збройні Сили України технічно готові до процесу розведення, дотримуючись усіх взятих зобов’язань, та зроблять все можливе, аби запобігти втратам в лавах українських військовослужбовців і захистити людей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також відзначили, що процес розведення військ на окремих ділянках лінії бойового зіткнення має на меті зберегти життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та запобігти загрозам для мирного населення, яке проживає у прифронтовій зоні.

Раніше Зеленський заявив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня. 

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