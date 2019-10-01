Зеленський заявив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Під час засідання тристоронньої контрактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому. Про це під час брифінгу 1 жовтня сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Було досягнено домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти місцеве населення: я особисто гарантую, що ви будете захищеними, і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку”, - сказав Зеленський.
З його слів, прикладом цього є ситуація в Станиці Луганській.
“Ми плануємо до кінця листопада побудувати такий фундаментальний міст у Станиці Луганській”, - додав він.
Раніше Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.