Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Во время заседания трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты договоренности о разведении войск в Петровском и Золотом. Об этом во время брифинга 1 октября сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Было достигнуто договоренности о разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал Зеленский.
По его словам, примером этого является ситуация в Станице Луганской.
"Мы планируем до конца ноября построить такой фундаментальный мост в Станице Луганской", - добавил он.
Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.