ВСУ готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает УНН.
В Минобороны отметили, что упомянутые участки (Петровское и Золотое - ред.) имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения).
"Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.
Ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.
Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.