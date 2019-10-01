Розведення сил у Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня - Сайдік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня. Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
"7 жовтня буде відновлено розведення сил і засобів в Золотому і Петровському", - зазначив Сайдік.
За його словами, ці важливі кроки були зроблені на вимогу "нормандської четвірки".
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"І я сподіваюся, що цим ТКГ сприяє подальшій роботі в нормандському форматі", - наголосив він.
Сайдік також відзначив прогрес у впровадженні рішень ТКГ по відновленню моста в Станиці Луганській. Зараз там будується тимчасовий обхідний міст.
Раніше Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.