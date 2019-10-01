Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября - Сайдик
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"7 октября будет восстановлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском", - отметил Сайдик.
По его словам, эти важные шаги были сделаны по требованию "нормандской четверки".
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"И я надеюсь, что этим ТКГ способствует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.
Сайдик также отметил прогресс во внедрении решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. Сейчас там строится временный обходной мост.
Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.