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Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября - Сайдик

Киев • УНН

 • 13644 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября - Сайдик

"7 октября будет восстановлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском", - отметил Сайдик.

По его словам, эти важные шаги были сделаны по требованию "нормандской четверки".

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"И я надеюсь, что этим ТКГ способствует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Сайдик также отметил прогресс во внедрении решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. Сейчас там строится временный обходной мост.

Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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