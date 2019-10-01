Оцінюємо позитивно: у МЗС РФ відреагували на підписання Україною формули Штайнмаєра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Про це речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Сподіваємося це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських домовленостей", - написала Захарова.
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Раніше Президент повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Крім того, Зеленський повідомив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому.