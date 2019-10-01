Клімкін прокоментував підписання формули Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Формула Штайнмайєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту. Так колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував повідомлення про підписання формули Штайнмайєра на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На формулу Штайнмайєра погодилися. Очікувано. Тобто російську умову щодо проведення Нормандської зустрічі виконали. Теж очікувано. Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути В ЦІЛОМУ вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами”, — йдеться у повідомленні.
Також ексміністр додав, що легітимність цих виборів не буде визнана, якщо на Донбасі будуть російські війська та техніка, не буде гарантуватись безпека, Україна не контролюватиме кордон, а до виборів не допустять українські партії та ЗМІ. Окрім того, Павло Клімкін наголосив на тому, що самі вибори обов’язково має організовувати українська ЦВК.
“Формула Штайнмайєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту”, — додав колишній міністр.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що виборів під дулами кулеметів на Донбасі не буде.
Раніше Президент повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.