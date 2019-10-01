Зеленський запевнив, що виборів під дулами кулеметів на Донбасі не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ніяких виборів під дулами кулеметів на Донбасі не буде і не може бути. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, підводячи підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, де була підписана формула Штайнмайєра, передає УНН.
Зеленський також взявся роз'яснити, чим насправді є ”формула Штайнмаєра”, а також розвіяти "страшилки", які поширювали останні тижні.
”... тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені відповідно до Конституції України та законодавством України, а також публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів", - зазначив Президент і запевнив, що "ніяких виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути”.
Зеленський також додав, що місцевих виборів не буде, якщо на Донбасі залишаться військові.
Раніше Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.