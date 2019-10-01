Зеленский заверил, что выборов под дулами пулеметов на Донбассе не будет
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Никаких выборов под дулами пулеметов на Донбассе не будет и быть не может. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, где была подписана формула Штайнмайера, передает УНН.
Зеленский также взялся разъяснить, чем на самом деле является "формула Штайнмайера", а также развеять "страшилки", которые распространяли последние недели.
"... временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - отметил Президент и заверил, что "никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть".
Зеленский также добавил, что местных выборов не будет, если на Донбассе останутся военные.
Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.