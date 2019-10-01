Климкин прокомментировал подписание формулы Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. Так бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение о подписании формулы Штайнмайера на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть российское условие о проведении Нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть Россия их сделает несвободными и не честными. И вообще не выборами", - говорится в сообщении.
Также экс-министр добавил, что легитимность этих выборов не будет признана, если на Донбассе будут российские войска и техника, не будет гарантироваться безопасность, Украина не будет контролировать границу, а к выборам не допустят украинские партии и СМИ. Кроме того, Павел Климкин отметил, что сами выборы обязательно должен организовывать украинский ЦИК.
"Формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту", - добавил бывший министр.
Напомним, Зеленский заявил, что выборов под дулами пулеметов на Донбассе не будет.
Ранее Президент сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.