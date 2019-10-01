Климкин прокомментировал подписание формулы Штайнмайера

КИЕВ. 1 октября. УНН. Формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. Так бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение о подписании формулы Штайнмайера на своей странице в Facebook, передает УНН.